ElSha ci riprova: Roma a gennaio

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella sua casa a Roma all’Eur, dove spera di trasferiris stabilmente. El Shaarawy sta vivendo un periodo un po’ strano perchè il campionato cinese è finito da un mese e perchè la quarantena gli impone di trattenersi in Italia per rispondere alla convocazione di Mancini. Ha un contratto ricchissimo fino al 2022 con lo Shanghai Shenhua, ma da metà settembre si allena da solo. Se si fosse concretizzato l’affare con la Roma oggi sarebbe in campo contro il CSKA Sofia, invece è andato tutto a monte per una questione di tempi. Il ricongiungimento con i giallorossi, però, è ancora possibile. Fonseca ha chiesto alla società un altro giocatore offensivo per arricchire la rosa e ha indicato proprio El Shaarawy. Suo fratello non ha mai perso i contatti e sta provando a convincere lo Shanghai a liberare Stephan per l’inverno, quando ripartirà la stagione cinese. Per giocare l’Europeo, El Shaarawy deve accumulare partite di livello. La Roma, prima di impegnarsi, vuole rendersi conto anche delle condizioni di Zaniolo. In questi giorni era atteso per una visita di controllo, ma è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Le condizioni del ginocchio, però, sono incoraggianti.