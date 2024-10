Mario Hermoso ha parlato ai microfoni del Club, dopo la clamorosa sconfitta della Roma per mano dell’Elfsborg. Le sue parole:

“Abbiamo affrontato la partita come dovevamo. Credo che abbiamo visto quello che significa giocare qui in un campo complicato e con il prato che ha una superficie su cui non siamo abituati a giocare. Però abbiamo dominato la partita dall’inizio alla fine. L’unica occasione che hanno avuto gli avversari è stato il calcio di rigore, non c’è stato nulla di più. Andiamo via da qui con una sensazione negativa perché abbiamo subito gol e abbiamo perso, nonostante abbiamo avuto occasioni per poter segnare. Dover giocare ogni 3/4 giorni è un qualcosa a cui dobbiamo iniziare ad abituarci soprattutto se il nostro obiettivo è rimanere in tutte le competizioni. Dobbiamo abituarci al sistema di gioco e ad integrare tutti i nuovi giocatori. Credo che ci stiamo riuscendo bene. Inoltre, credo che ci stiamo avviando verso un cammino positivo e avete visto una squadra che domina, che tiene il pallone sapendo quale è il proprio stile di gioco, una squadra valida che pressa alto uomo contro uomo per tutta la partita. Però quando la palla non vuole entrare te ne vai con una brutta sensazione“.