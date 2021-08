Eldor: “Io e Abraham insieme”. Vina: “Posso fare il centrale”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ieri è stato il giorno delle presentazioni di Shomurodov e Vina. Queste le parole del primo: “Per me il ruolo conta poco, al centro o più largo non importa. Il bene della Roma è l’unica cosa importante, se dovrò aspettare aspetterò, se giocherò con Tammy non vedo l’ora di farlo. Forse neppure io mi aspettavo di partire così bene. Non so perché sono arrivato tardi nel grande calcio, ho cercato obiettivi per migliorare sempre, anno dopo anno, senza mettermi troppa fretta. Ma ora non conta l’età, conta che io sia qui. Devo crescere ancora e continuare così“. Queste invece le parole del secondo: “Terzino o centrale? Cambia molto dal punto di vista tattico, ma non da quello fisico. Essendo uruguayo sono abituato ad un calcio più aggressivo, ma mi sto abituando al lavoro richiesto da mister Mourinho. Potrei giocare benissimo con Spinazzola al suo rientro, mi trovo bene sia come terzino sinistro che come centrale di difesa“.