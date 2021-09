El Shaarawy: “Un’emozione incredibile esultare sotto la curva. Bisogna farsi trovare sempre pronti” – VIDEO

Stephan El Shaarawy, match-winner di Roma-Sassuolo, è stato intervistato al termine dell’incontro ai microfoni del club. Queste le sue parole a caldo:

“Penso sia stata un’emozione incredibile, soprattutto ad esultare sotto la curva in questo modo negli ultimi minuti. Sono i momenti per cui vale la pena aspettare, farsi sempre trovare pronti perché le opportunità, le occasioni, i momenti belli arrivano per tutti. Per cui è stata una emozione grande e ci godiamo la vittoria”

Ci sono tanti giocatori, chi entra da il proprio in contributo. La dimostrazione è questa sera

Assolutamente, dobbiamo essere giocatori anche con maturità ed esperienza. Le cose possono cambiare molto rapidamente nel calcio. Bisogna lavorare con serietà ed impegno. I momenti belli e le soddisfazioni arriveranno.

Hai parlato di maturità ed esperienza. Per vincere contro un ottimo avversaro bisogna dimostrare queste due caratteristiche

Sì, di maturità di esperienza, di attenzione, di cattiveria. Tante componenti che bisogna mettere. Partite che si vincono anche nei dettagli, come oggi. Il gol di Scamacca è un episodio dove c’è stato fuorigioco di poco. Se non fosse stato fuorigioco, avremo commentato un’altra partita. Gli episodi a volte fanno la differenza, oggi è andata bene a noi. Quello che conta è la determinazione e l’attenzione che mettiamo in ogni cosa.