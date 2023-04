El Shaarawy super jolly: “Ovunque per la Roma”

Corriere dello Sport (R. Maida) – La mossa del farone sta diventando una magnifica abitudine. Dall’inizio del 2023, Stephan El Shaarawy ha inventato l’esultanza con le mani giunte sul petto e gli occhi chiusi, come se fosse chiuso dentro a un sarcofago d’oro, in ossequio al soprannome che gli hanno affibiato in gioventù a causa delle origini egiziane. In realtà però El Sha è quanto di più lontano dallimmobilismo esista per un calciatore. In questa Roma di giocatori volenterosi, capaci di assecondare Mourinho in ogni ruolo e in ogni movimento, lui è il perfetto interprete del concetto di duttilità tattica.

Seconda punta, trequartista, esterno a tutta fascia, prima a destra e poi a sinistra.

Contro il Feyenoord ha provato la girandola delle posizioni, senza negare mai alla squadra la principale capacità: quella di essere sempre pronti. “Per la Roma faccio quello che posso, ovunque posso. Ho cambiato quattro ruoli stavolta ma non ci sono problemi”.

Il fratello-manager sta discutendo con Tiago Pinto il rinnovo, il margine per l’accordo esiste ma ancora non è stato trovato. Fosse per Stephan, firmerebbe anche in bianco rivedendo l’opzione unilaterale a favore del club che può prolungare il contrato di un anno a cifre molto alte.

“Giocare per questi tifosi trasmette emozioni particolari. Chi parte titolare, chi entra, dà sempre tutto. Godiamoci il momento ma c’è ancora un pezzo di strada importante da fare”. Da Leverkusen, dove si giocherà la partita di ritorno, a Budapest, la sede della finale di Europa League, il percorso potrebbe diventare elettrizzante. E La Roma aspetta nuove pose da faraone.