El Shaarawy suona la carica per Budapest: “tutto o niente”

Mancano 3 giorni alla finale di Europa League contro il Siviglia. E a suonare la carica, per tifosi e squadra è uno dei calciatori piu in forma del momento.

Infatti El Shaarawy tramite il suo profilo instagram ha rilasciato una foto che lo ritrae nell’esultanza dopo il gol al Franchi ed ha scritto: “O tutto o niente, il resto non conta più, tutti a Budapest per un’altra finale storica, piu uniti che mai.”