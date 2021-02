El Shaarawy sorprende un ladro nella sua auto: lo blocca e lo fa arrestare

Il Messaggero (M. De Risi) – Un ladro ha rotto un finestrino della Porsche di Stephan El Shaarawy. L’intento era quella di rubare all’interno dell’auto. Ma il ladro non si sarebbe mai aspettato che il proprietario della macchina si accorgesse del furto e si gettasse all’inseguimento del malvivente.

È proprio quello che è accaduto al calciatore giallorosso che non avrebbe mai pensato di trasformarsi in sceriffo con tanto d’inseguimento tipo film poliziesco all’americana. È accaduto ieri pomeriggio all’Eur, su un tratto di via Sudafrica, poco distante dall’ospedale Sant’Eugenio. Ad un certo al giocatore della Roma sono venuti incontro gli inaspettati rinforzi: una pattuglia della polizia il cui intervento è stato risolutivo.

Il ladro è stato preso dai poliziotti nonostante corresse come una furia. Preso e messo dentro l’auto della polizia. Gli agenti si sono recati in commissariato e hanno identificato il ladro: un cittadino di nazionalità cilena che ha già precedenti di polizia.