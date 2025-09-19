Ai microfoni di DAZN, Stephan El Shaarawy ha raccontato a tutto tondo la sua esperienza con la maglia giallorossa, parlando di responsabilità, concorrenza, dell’impatto di Gasperini e dei nuovi compagni, oltre a fissare gli obiettivi per la stagione.

Sulla fascia da capitano

“Indossarla è un sentimento di gratificazione, un orgoglio e un privilegio. Prima di me l’hanno portata campioni come Totti e De Rossi, che hanno scritto la storia della Roma e del calcio italiano. Per questo è una grande responsabilità, verso i compagni e i tifosi. Sono qui da tanti anni e sento forte questo legame, ma è anche qualcosa di cui vado fiero. Roma mi ha accolto due volte e sempre alla grande, per questo nutro un affetto speciale per la città e per il club”.

Sulla concorrenza in squadra

“Quando ci sono tanti giocatori forti ci si stimola a vicenda. Il mister ruota molto, quindi bisogna farsi trovare pronti sempre, sia dall’inizio che entrando dalla panchina. Nel calcio di oggi spesso le partite vengono decise proprio da chi subentra”.

Su Gasperini

“È un allenatore esigente, un grande maestro di calcio, soprattutto dal punto di vista tattico. In allenamento ti porta sempre al limite e questo lavoro lo ritrovi durante la stagione, anche nei secondi tempi. Chiede intensità e aggressività, ma lo stiamo seguendo bene: abbiamo iniziato bene il campionato e siamo sulla strada giusta”.

Su Wesley e Ferguson

“Hanno avuto un impatto positivo. Wesley ha segnato subito contro il Bologna e questo lo ha aiutato a prendere fiducia. Ferguson ha fatto bene in precampionato, e anche se non ha ancora trovato il gol, dà sempre un contributo importante. È giovane, forte tecnicamente e fisicamente: potrà essere un valore aggiunto per noi”.

Sul rapporto con la Roma

“La Roma è la squadra in cui sono rimasto più a lungo. Guardandomi indietro penso che si possa sempre migliorare, ma sono soddisfatto del mio percorso. Ci sono stati alti e bassi, come in tutte le carriere, ma ho sempre lavorato per me stesso e per la squadra”.

Sugli obiettivi

“Vogliamo tornare in Champions League, è troppo tempo che la Roma manca. Puntiamo ad arrivare il più avanti possibile anche in Europa League e Coppa Italia. A livello personale, voglio dare continuità al mio gioco, conquistare spazio e mettermi sempre al servizio del gruppo”.