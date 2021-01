El Shaarawy: “Questo club ti resta dentro”

Corriere dello Sport – E’ tornato El Shaarawy. Dopo settimane di trattative l’operazione è andata in porto e a distanza di un anno e mezzo il faraone può ricongiungersi con la Roma. Queste le sue parole nella prima intervista ai canali del club: “Sono emozionato come nel 2016, sono molto felice di essere tornato. È stata un’attesa abbastanza lunga, ma sono molto contento che sia andato tutto a buon fine. Di questo devo ringraziare ovviamente il Presidente, il direttore Tiago Pinto e il mister”.

“Il direttore e il mister mi hanno dimostrato sin da subito grande interesse e grande volontà di avermi in squadra. Questo è stato fondamentale per me e ora sono veramente carico, motivato ed entusiasta di poter riscrivere un altro capitolo con questa maglia. L’effetto di tornare a Trigoria? È come se non me ne fossi mai andato, è stato un affetto che non è mai svanito quello che i tifosi hanno provato nei miei confronti: l’ho visto anche nelle sessioni di mercato precedenti e mi ha reso molto orgoglioso. È chiaro che ora tutto questo affetto e questa fiducia devo ripagarli sul campo, ma sono molto contento di essere tornato a far parte di questa Società”.