El Shaarawy pronto per il derby numero 17

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Uno dei maggiori dubbi per Gasperini è su chi schierare sulla trequarti nel derby di domani. A causa degli infortuni di Dybala e Bailey, il mister giallorosso dovrà decidere tra El Aynaoui ed El Shaarawy, con Pellegrini che potrebbe essere la sorpresa. Se il faraone dovesse vincere il ballottaggio sarebbe il derby numero 17, dunque un numero importante che lo classifica come un giocatore con un esperienza avanzata.

Il calciatore classe 92 si fa preferire per esperienza, dedizione e pericolosità offensiva, mentre El Aynaoui perchè darebbe la possibiltà al tecnico di cambiare modulo in corso e passare da un 3-4-2-1 a un 3-5-2. Pellegrini invece è un jolly, che non ha ancora 90 minuti nelle gambe, però potrebbe dare quella fantasia che altri non riuscirebbero a dare.