El Shaarawy: “Poteva esserci un finale migliore ma non c’è tempo per rammaricarsi. Testa alta” – FOTO

Un brutto pareggio, quello contro il Benevento, che ha demoralizzato i tifosi in ottica quarto posto. Anche i giocatori sono molto delusi, El Shaarawy in primis: l’ex Milan è entrato nel secondo tempo e si era procurato un rigore a pochi istanti dalla fine salvo poi vederselo annullare a causa del fuorigioco di rientro di Pellegrini. Il numero 92 ha affidato il suo pensiero a un post su Instagram:

“Poteva esserci un finale migliore per questo ritorno in Serie A ma non c’è tempo per rammaricarsi.. tra 3 giorni c’è già un ottavo di finale da conquistare.. testa alta e guardiamo avanti”.