El Shaarawy: “Posso agire sia a destra che a sinistra. Rispetto agli scorsi anni gioco più centrale”

Stephan El Shaarawy sarà uno dei titolari nella sfida contro il Braga come è stato anticipato da Fonseca in conferenza stampa. Il Faraone ha rilasciato ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue parole:

Leggi anche: El Shaarawy: “La mia condizione sta migliorando, ho subito cercato di avere un impatto forte”

“Non gioco una partita da un po’, ma sono pronto a livello fisico. Stiamo facendo un buon lavoro e sono già due settimane che mila alleno con la squadra. Sarà una partita molto importante per me e per la squadra, metterò minuti nelle gambe e renderò fiducia. Il discorso qualificazione non è chiuso”.

Il tuo ruolo?

A differenza degli anni scorsi il mister mi dice di giocare più centralmente, per servire i compagni o tirare in porta. Sicuramente è un ruolo dove non ho problemi, posso giocare sia a sinistra che a destra, l’importante è aiutare la squadra.