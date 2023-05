El Shaarawy: “Lavorerò per tornare il prima possibile. Non molliamo perchè ci giochiamo ancora tanto” – FOTO

Stephan El Shaarawy, autore del goal del vantaggio giallorosso contro il Monza, con un post Instagram ha espresso grande rammarico per l’infortunio e per il risultato ottenuto. Queste le sue parole: “La frustrazione più grande oltre a non aver conquistato i 3 punti è quella di non poter aiutare i miei compagni nelle prossime partite. Lavorerò forte per tornare il prima possibile, ora però non molliamo perché ci giochiamo ancora tanto, tutti insieme, più uniti di prima”.

Il Faraone al tempo stesso ha voluto caricare i suoi compagni di squadra e l’ambiente in vista di quest’ultimo finale di stagione.