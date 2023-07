Stephan El Shaarawy ha stilato la sua personale classifica dei 5 gol più belli segnati con la maglia della Roma. Ecco le sue parole:

2017-2018 Roma-Chelsea 3-0, la prima delle tre reti

“Eravamo stati inseriti in un girone molto complicato, era una partita importante. È stato il gol più veloce della storia della Roma in Champions League, è stato importante perché ha dato il via al 3-0 finale. Era la prima azione praticamente. C’è stato un cross di Kolarov, Dzeko non controlla bene la palla che arriva a me di collo pieno, di controbalzo la metto sotto l’incrocio. Non ci credevo neanche, è stato un momento bellissimo. Vi racconto un aneddoto. Mio fratello non si era neanche accorto del gol, è arrivato poco dopo l’inizio del match, si era appena seduto e poi si è alzato. Veramente un bel momento”.

2021-2022 Roma-Sassuolo, il gol vittoria finale

“Un gol particolare, era una delle prime partite in cui la gente ritornava allo stadio, c’era grande voglia di tifare. La prima cosa che ho pensato è stata esultare sotto la Curva Sud, è stata un’emozione indimenticabile. Lancio di Mancini, mancavano pochi secondi, un difensore ribatte, poi Shomurodov me l’appoggia e l’ho calciata al volo mettendola sul secondo palo. Abbiamo giocato per più di un anno con lo stadio vuoto, ritrovarsi i tifosi che esultano è stato un momento bellissimo”.

2015-2017, Empoli-Roma 1-3, il tiro a giro del Faraone

“Il mio primo tiro a giro con la Roma, è la partita della mia prima doppietta con la Roma. Passaggio di Perotti, io dai 25 metri l’ho messa sotto l’incrocio. Ho tirato da lontano, ma è stato un bellissimo gol”.

2018-2019 Roma Sampdoria 4-1

“Segnai una doppietta anche qui, passaggio filtrante di Kolarov, il portiere me l’ha respinta esternamente ma poi ho segnato di pallonetto. Quel gol, vedendolo al rallentatore, mi creare una grandissima emozione, è stato filmato dalla telecamera della Roma, è stato veramente bello. Ho visto il portiere che non era sulla linea di porta, era un po’ fuori. Anche se non ero orientato con il corpo verso la porta ci ho provato ed è andata bene”.

2015-2016 Roma Frosinone 3-1

“Il mio primo gol con la maglia della Roma, cross di Zukanovic, anticipo il difensore con il tacco destro e la metto dentro. È stato il gol della rinascita, venivo da mesi non semplici a Monaco e decidere così la prima partita è stata un’emozione forte. Non sapevo cosa fare dove il gol, i miei compagni mi hanno tirato giù e abbiamo festeggiato”.

Il Faraone ha concluso: “Mi piace tanto rivedermi le partite e rivedermi i gol, le telecronache. Ricordo ogni gol fatto in carriera, non tantissimo ma abbastanza”.