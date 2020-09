El Shaarawy, la grande tentazione

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo un anno abbondante passato in Cina, El Shaarawy è pronto a tornare in Italia. Alla fine del campionato cinese, che coincide con Roma-Juventus, la sua squadra lo libererà per trascorrere 4 mesi in prestito in Europa per evitare la procedura della quarantena causa COVID. Tra le società interessate ci sono Juventus e Roma. Paratici aveva pensato ad El Shaarawy già prima della sua avventura in Cina, sotto input di Sarri. Nelle ultime settimane il dirigente juventino ha chiesto di essere aggiornato sui movimenti del calciatore. La Roma, invece, è la squadra dove vorrebbe tornare l’attaccante. La società ha spiegato di essere completa in attacco, ma di considerare la proposta allettante in caso di partenza di uno o due giocatori offensivi.