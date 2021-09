El Shaarawy: “La corsa sotto ai tifosi era un’emozione che non vivevo da tanto tempo”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma e autore del 2-1 finale, ha parlato dopo la vittoria con il Sassuolo. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A DAZN

Cominciamo da quello che ti viene in mente a caldo. Cosa stai sentendo?

E’ da tanto tempo che non vivevo un’emozione del genere. Correre sotto i tifosi con il gol della vittoria negli ultimi minuti penso sia un’emozione fantastica, questi sono i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi trovare sempre pronti. Siamo giocatori di esperienza e maturità che sanno capire che momenti felici ce ne sono per tutti, quindi bisogna saper aspettare, lavorare e poi le cose andranno bene.

Mourinho è venuto correndo sotto la curva e lo ha fatto per un tuo gol…

Oggi è anche la sua millesima panchina, per cui penso che sia un’emozione davvero speciale. Siamo contenti e soddisfatti di questa quinta vittoria di seguito, ce la portiamo a casa e ce la godiamo.

Che magia hai creato? Tutti sotto la curva…

E’ un’atmosfera magica, sicuramente. C’è tanto entusiasmo nell’ambiente, nei tifosi, e bisogna tenerlo alto. I giocatori lo stanno facendo, stiamo seguendo bene quello che dice il mister che ha grande esperienza e mentalità. E’ un’emozione che ci dobbiamo tenere stretti per le prossime partite.