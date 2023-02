Stephan El Shaarawy ha parlato prima di Lecce–Roma. Il Faraone è di nuovo titolare sulla sinistra.

EL SHAARAWY A DAZN

Cambia nella vostra testa inseguire i quattro posti Champions?

La classifica è molto corta. Il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare in Champions. Chiaro che vincere ti dà spinta, fiducia in più per vincere. Il nostro obiettivo rimane la Champions. Abbiamo tutte le carte per farlo.