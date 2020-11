El Shaarawy il primo colpo di gennaio?

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Non c’è giorno, di quelli in cui si allena a Roma, che Stephan El Shaarawy non incontri qualche tifoso: “Ma allora, torni?”. È questa la domanda che gli fanno più o meno tutti i romanisti e la risposta, diplomaticamente, è sempre la stessa: “Vediamo“. Per Fonseca è il primo nome della lista: il tecnico, infatti, vuole giocatori pronti, da inserire subito e Stephan corrisponde al profilo. Intanto la Roma deve riallacciare i fili con lo Shanghai Shenua che non vuole cedere il giocatore in prestito secco. L’accordo sullo stipendio del giocatore non è in discussione (andrebbe a prendere poco meno di due milioni netti fino a giugno). Lasciare la Cina però, dal punto di vista burocratico, non è così immediato. Se la Roma non dovesse riuscire ad arrivare al faraone Fonseca vorrebbe, comunque, un attaccante da inserire subito in rosa. I nomi sono quelli di Bernard e Depay, giocatori esperti che possano portare gol, fantasia e maturità.