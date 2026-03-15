El Shaarawy: “Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica”

Durante il pre partita di Como e Roma, El Shaarawy ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI EL SHAARAWY

Come stai, dopo l’infortunio?

“Fisicamente sto molto meglio, è stato un infortunio fastidioso perchè con le infiammazioni non si sanno bene i tempi di recupero”.

Cosa è mancato alla Roma in queste ultime partite?

“Penso che ci siano state le prestazioni. Ma dall’inizio dell’anno è stato così. Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica”.

Cosa ci vuole per battere il palleggio del Como?

“Ci vuole tanta attenzione, sappiamo le loro qualità di palleggio e dovremmo fare una gara molto attenta e molto intensa, siamo pronti”.