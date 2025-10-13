El Shaarawy e Ludovica Pagani, è ufficiale: “Sì all’amore della mia vita”, l’annuncio emoziona i social – FOTO

Un’altra notizia piena d’amore scalda il cuore del mondo giallorosso. Dopo la dolce attesa di Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, arriva un nuovo lieto annuncio: Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposeranno.

L’influencer ha condiviso sui social le foto della proposta di matrimonio, un momento romantico e curato nei minimi dettagli, accompagnato da una semplice ma potente didascalia: “Sì all’amore della mia vita”.

Un messaggio che ha subito fatto il giro del web, raccogliendo in pochi minuti migliaia di like e commenti pieni di affetto da parte di amici, tifosi e colleghi. Per la coppia, legata da anni, questo è un passo importante che corona una storia d’amore vissuta con discrezione ma sempre sotto i riflettori. El Shaarawy e Ludovica, simbolo di eleganza e complicità, si preparano così a scrivere il loro capitolo più bello.