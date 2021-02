El Shaarawy e il ladro d’auto: lo rincorre, poi lo fa arrestare

Corriere della Sera (R. Frignani) – Per una volta il “Faraone” non ha pensato a correre per sfuggire a chi lo braccava, ma si è trasformato in un difensore. Un mastino, che non ha mollato la presa neanche quando ha raggiunto la sua preda, un ladro d’auto che aveva spaccato il lunotto della sua macchina per rubare nell’abitacolo.

Leggi anche: Pedro: “Sono contento della scelta”

Ieri pomeriggio Stephan El Shaarawy, attaccante della squadra di Paulo Fonseca, ha fatto arrestare un pluripregiudicato cileno di 35 anni che ha placcato dopo un inseguimento a piedi lungo via Sudafrica, all’Eur. Il 28enne si è accorto che il ladro aveva preso di mira la sua auto e non ci ha pensato due volte per intervenire. Prima gli ha gridato di fermarsi, quindi quando il cileno si è dato alla fuga, gli è corso dietro.

Leggi anche: Petrachi-Roma, per ora è 5 milioni a zero per il d.s.

All’attaccante, tornato nella Capitale per rinforzare la formazione giallorossa, è bastato uno scatto dei suoi per involarsi sul marciapiede e raggiungere il ladro che non ha avuto scampo. Lo ha afferrato per le spalle e lo ha buttato per terra immobilizzandolo.