Corriere della Sera (G. Piacentini) – Bisognerà aspettare ancora un po’, prima di vedere di nuovo Stephan El Shaarawy in campo con la maglia giallorossa. Il Faraone, infatti, è ancora debolmente positivo al tampone per il Covid-19. Oggi si sottoporrà ad un altro test, e se risulterà negativo potrà completare l’iter per il suo ritorno in giallorosso.