Una carriera segnata da talento, dedizione e amore per i colori giallorossi: Stephan El Shaarawy festeggia oggi 33 anni e riceve l’abbraccio virtuale della Roma e dei suoi tifosi. Il club capitolino, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto rendere omaggio al numero 92 con un messaggio semplice ma pieno d’affetto: “Buon compleanno, El Sha!”, accompagnato da una foto sorridente del giocatore.

Arrivato per la prima volta a Trigoria nel gennaio 2016, allora appena 23enne, El Shaarawy ha saputo nel tempo conquistare il cuore dei romanisti con i suoi gol e la sua versatilità. Dopo un’esperienza all’estero, il “Faraone” è tornato a Roma per scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mettendosi sempre al servizio della squadra con professionalità e spirito di sacrificio.