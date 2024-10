Il Tempo (L. Pes) – El Shaarawy si ferma ma spera. Dopo la resa dell’U-Power Stadium a causa di un fastidio al polpaccio sinistro, nella serata di ieri sono arrivati i risultati degli esami strumentali del Faraone. Lieve stiramento e la voglia di esserci alla ripresa del campionato. Non sembra grave, infatti, il problema muscolare che ha costretto l’esterno azzurro allo stop. Per questo a Trigoria contano di recuperarlo per la sfida di domenica 20 ottobre all’Olimpico contro l’Inter. Gara dove Juric potrà contare anche su Le Fée e Hummels, ancora attesa, invece, per Saelemaekers. Il centrocampista francese è tornato a Monza fra i convocati e ora sta lavorando per riconquistarsi un posto nelle rotazioni.

Il difensore tedesco, invece, aspetta ancora l’esordio. La febbre gli ha impedito di partire per la Brianza, ma dopo la sosta dev’essere il suo momento. Probabilmente non contro i campioni d’Italia, ma già nella sfida europea contro la Dinamo Kiev del 24 ottobre l’ex Dortmund può esordire. Ieri è arrivato un post su Instagram dove ripercorreva il suo primo mese a Roma tra cibo e luoghi della Capitale, con una didascalia ironica: “Roma fino ad ora. Presto anche immagini di gioco, credo”. Il riferimento è all’attesa per l’esordio ancora rimandato causa forma fisica non ottimale. Ma anche il trentaseienne sa che il suo momento sta arrivando. Nel frattempo oggi la squadra riprenderà gli allenamenti agli ordini di Juric senza quindici calciatori in giro con le nazionali.