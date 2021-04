El Shaarawy: “Che cuore, che vittoria” – FOTO

La Roma sbanca alla Johan Cruijff Arena e si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. Per i giallorossi in gol Pellegrini su calcio di punizione e Ibanez sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel finale. Stephan El Shaarawy non ha potuto partecipare alla sfida a causa dell’infortunio subito contro il Sassuolo. L’attaccante ha rimediato una lesione muscolare al flessore destro e dovrà rimanere fuori per 2-3 settimane.

Il Faraone ha voluto condividere sul suo account Instagram tutta la sua gioia per la vittoria della squadra. Una storia con queste parole: “Che cuore, che vittoria”