Il Messaggero (G. Lengua) – L’arma in più della Roma di Daniele De Rossi si chiama Stephan El Shaarawy. Il Faraone è stato titolare in tutte e tre le partite giocate dal nuovo tecnico e probabilmente lo sarà anche questa sera con l’Inter se verrà confermato il 4-3-3. Altrimenti in caso di variazione di modulo allora potrebbe tornare in discussione. Tra le ipotesi alternative, infatti, c’è soprattutto quella di infoltire il centrocampo inserendo Bove e avanzando Pellegrini sulla trequarti accanto a Dybala, o dietro lo stesso Paulo e Lukaku. A questo punto ne farebbe le spese Stephan che verrebbe lasciato in panchina.

A destra dovrebbe essere confermato Karsdorp anche se Kristensen ha delle chance di partire titolare, mentre a sinistra è tornato Spinazzola dall’infortunio. Leo è un giocatore che piace molto a De Rossi e non è da escludere il sorpasso su Angeliño, sostituito contro il Cagliari per crampi. Tornerà tra i convocati Smalling e ci sarà anche Azmoun di rientro dalla Coppa d’Asia. Capitolo centrocampo, i tre pilastri Pellegrini, Cristante e Paredes sono praticamente inamovibili. Quelli da cui non si può prescindere. Oggi sono chiamati a raggiungere il loro apice. Così come dovrebbe riuscirci Lukaku, a secco di gol dalla gara contro il Verona.