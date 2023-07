Stephan El Shaarawy ha anticipato sui canali ufficiali Twitter del club, il rinnovo con la Roma. Il Faraone risponde ad una chat Instagram con un video e anticipa: “Ti pare che non torno? Ci vediamo presto, daje Roma”. In attesa del comunicato ufficiale, il classe’92 rassicura i tifosi sul rinnovo, con la sua avventura in maglia giallorossa che continuerà anche nella prossima stagione. Dal suo ritorno nel 2021, dopo la parentesi in Cina, l’esterno italiano ha collezionato 66 presenze e 11 reti.