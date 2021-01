El Shaarawy, ancora niente visite mediche: carica virale sempre più bassa. Domani un nuovo tampone

Per El Shaarawy non è ancora tempo di visite mediche a Villa Stuart. Il Faraone è ancora alle prese con il Covid anche se la carica virale è sempre più bassa. Domani nuovo tampone per l’attaccante che spera nel via libera per entrare a disposizione di mister Fonseca il più presto possibile ed aiutare la Roma a rimanere lì in alto. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.

El Shaarawy si è svincolato dallo Shanghai rinunciando ai restanti 20 milioni che gli spettavano dalla società cinese, accettando la proposta della società capitolina da 3,5 milioni di euro a salire per un contratto di due anni e mezzo.