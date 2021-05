El Sha e Perez migliorano. Dubbio Smalling

Il Tempo (E. Zotti) – Fonseca fa la conta degli uomini a disposizione e studia un piano per arrivare al meglio alle sfide con Inter e, soprattutto, Lazio. El Shaarawy sta meglio e potrebbe essere portato in panchina con il Crotone: il Faraone punta ad arrivare al meglio al derby e lasciarsi alle spalle i problemi muscolari.Segnali positivi anche per Carles Perez, che domenica non ci sarà ma spera di recuperare per la stracittadina, mentre le condizioni di Villar e Diawara verranno monitorare giorno per giorno.

C’è attesa per conoscere l’entità dell’infortunio di Smalling: nelle prossime ore verrà sottoposto ad una risonanza ma l’ennesima ricaduta muscolare è la fotografia della stagione dell’inglese, che a questo punto rischia di saltare il finale di stagione.