Corriere dello Sport (R. Maida) – El Aynaoui ha superato le visite mediche e firmato un contratto quinquennale con la Roma, che lo ha acquistato dal Lens per 23 milioni più 2 di bonus. Classe 2001, francese di origine marocchina, arriva dopo una stagione da 8 gol in Ligue 1, spesso da mediano nel 3-4-2-1 che adotterà anche Gasperini.

Forte fisicamente (1.85 per 78 kg), abile negli inserimenti e nella fase difensiva (1,9 intercetti a partita), si è imposto su Rios, poi finito al Benfica. Resta il nodo Coppa d’Africa: non ha mai giocato con il Marocco, ma la convocazione resta un’incognita. Intanto debutterà il 2 agosto in amichevole contro il suo ex club.