Corriere dello Sport (L. Scalia) – El Aynaoui ha conquistato un posto nel cuore del progetto di Gasperini. La prima maglia da titolare a centrocampo, ogni domenica, sembra sua. La sua capacità di adattarsi al gioco del tecnico, unita alla sua presenza fisica e al suo istinto per gli inserimenti, potrebbe costringere Cristante e Koné a giocarsi il posto al suo fianco. Il marocchino porta in campo intensità e una straordinaria capacità di inserirsi senza palla. Gasperini vede in lui un potenziale Ederson.