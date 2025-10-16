Neil El Aynaoui ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Il centrocampista marocchino, prelevato dal Lens, è al suo primo anno in Italia. Tra i temi trattati, sicuramente due parole su Gian Piero Gasperini, allenatore molto esigente. Queste le sue dichiarazioni: “Gasperini è sicuramente una persona molto esigente, che ha le sue idee ed un’esperienza enorme. Sa esattamente cosa vuole in campo. Facciamo lunghe sessioni, sia in sala video che sul campo, per riuscire a mettere in pratica ciò che ci chiede. Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo quello che ha da dire, perché è molto esigente e ha indicazioni precise per tutti i reparti. Ognuno sa esattamente cosa deve fare in campo”.