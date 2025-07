Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma festeggia i suoi 98 anni con migliaia di tifosi in festa nella notte tra piazza Navona e via degli Uffici del Vicario. Intanto, sul fronte sportivo, Neil El Aynaoui si prepara al suo primo allenamento con la squadra: il centrocampista marocchino, acquistato per 25 milioni, si è detto entusiasta di lavorare con Gasperini e pronto a dare il massimo. Si descrive come un centrocampista moderno, resistente e offensivo, con ambizione e voglia di vincere un trofeo.

Nel frattempo, anche Evan Ferguson è arrivato: l’attaccante irlandese classe 2004 ha superato le visite mediche, scelto il numero 11 e sarà ufficializzato oggi in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.