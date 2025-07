Giornate di fuoco sul fronte mercato per la Roma, che si prepara ad accogliere uno dei rinforzi più interessanti in prospettiva della prossima stagione. Dopo settimane di trattative, è arrivata la svolta definitiva: El Aynaoui è sbarcato in Italia.

Il centrocampista marocchino è atterrato oggi all’aeroporto di Fiumicino, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia giallorossa. Il giocatore arriva dal Lens per una cifra complessiva di 23 milioni di euro più 2 di bonus e firmerà un contratto quinquennale con la Roma. Domani sono previste le visite mediche di rito, al termine delle quali metterà nero su bianco l’accordo che lo legherà al club capitolino fino al 2030.

Classe 2001, El Aynaoui è reduce da una stagione di grande crescita in Ligue 1 ed è considerato un profilo molto duttile, capace di agire sia da mezzala che in cabina di regia. Sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini già nei prossimi giorni a Trigoria dove è già iniziato il pre campionato.

