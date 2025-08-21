El Aynaoui dice sì al Marocco: prima convocazione a settembre, poi la Coppa d’Africa

Scelta fatta. Neil El Aynaoui, nuovo centrocampista della Roma ed ex Lens, ha deciso di rappresentare il Marocco. A riportarlo è Footmercato, secondo cui il classe 2001, nato in Francia ma figlio di padre marocchino, ha finalmente sciolto ogni dubbio sul suo futuro in nazionale.

Il pressing della federazione nordafricana durava da oltre un anno. Ora l’attesa sembra finita: El Aynaoui, che finora aveva vestito la maglia del Marocco soltanto con l’Under-23 (una presenza), è pronto a ricevere la sua prima convocazione dal CT Walid Regragui già a settembre, in vista delle gare contro Niger e Zambia.

Un passo che potrebbe aprirgli anche le porte della prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.