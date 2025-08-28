El Aynaoui: il talentuoso centrocampista marocchino è stato convocato dalla nazionale del Marocco per le imminenti partite nella prossima sosta per le nazionali. Il calciatore classe 2001, arrivato in giallorosso quest’estate dal Lens, affronterà Niger e Zambia in match che si preannunciano interessanti.
Una chiamata che testimonia la fiducia del CT Walid Regragui nel potenziale del ragazzo, nonostante la sua ancora giovane carriera. Per El Aynaoui si tratta della prima convocazione ufficiale in nazionale maggiore. L’annuncio è arrivato oggi, nonostante fosse stato anticipato dal calciatore nella conferenza stampa post Roma-Bologna.