Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma corre, sorride e volta pagina. La sconfitta con l’Inter non ha lasciato scorie: la squadra ieri mattina è tornata a lavorare con entusiasmo, spinta dalle parole di Gasperini e dalla consapevolezza di aver offerto una prestazione convincente nonostante il ko.

Gasperini valuta anche qualche rotazione, visto il calendario fitto tra campionato e coppe. Dopo il Plzen, ci sarà il Sassuolo, poi il turno infrasettimanale contro il Parma, di nuovo il campionato in casa del Milan e un’altra volta l’Europa a Glasgow, in casa dei Rangers; l’Udinese chiuderà il periodo non-stop e da lì comincerà un’altra sosta.

Giovedì a centrocampo Cristante potrebbe rifiatare, lasciando spazio a El Aynaoui, rimasto in panchina contro i nerazzurri: il marocchino avrà un’altra chance. Possibilità novità anche sulle corsie: Rensch può sostituire Wesley a destra, mentre Tsimikas spinge per un posto a sinistra.