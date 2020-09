Edin, la Juventus e quello strano like dell’amico Bonucci

La Repubblica (F. Ferrazza) – E’ in attesa di diventare padre per la terza volta e per questo la sua partenza a Cagliari è in bilico fino all’ultimo. Edin Dzeko vive questi giorni sospeso per l’attesa e per le decisioni lavorative da prendere. Eh si, perché la Juventus lo vuole fortemente dopo aver scaricato Higuain. E intanto lui ha messo like a un post su Instagram di Bonucci, riguardante un allenamento bianconero. Tutto questo e l’ammorbidimento del Napoli nelle richieste per Milik portano il bosniaco a essere sempre più lontano dalla Capitale.