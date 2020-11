Edin da leader, non vede l’ora

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma aspetta Dzeko e lui non vede l’ora di tornare. “Torno presto”, ha scritto ieri sui social, mostrandosi con la tuta della Roma durante un allenamento in casa. Il capitano giallorosso, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 6 novembre, è stato costretto a saltare la gara contro il Genoa e gli impegni con la sua Bosnia. Concluso il primo periodo di isolamento, Dzeko dovrà sottoporsi al tampone di controllo, per determinare l’eventuale negatività. Il numero 9 si è tenuto in forma e, se dovesse risultare negativo, potrebbe essere a disposizione di Fonseca già per la gara contro il Parma, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Dopo aver passato un’estate piena di dubbi e con l’accordo ormai raggiunto con la Juventus, Dzeko si è dimostrato un grande professionista, riuscendo a tornare al centro del progetto e chiarendosi con Fonseca.