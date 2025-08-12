Echeverri, svolta Roma: si apre al prestito secco

Claudio Echeverri resta un obiettivo concreto per la Roma. Il Manchester City non vuole inserire il diritto di riscatto, ma nelle ultime ore a Trigoria si ragiona su un cambio di strategia: un possibile via libera anche al prestito secco.

Secondo Il Tempo, Massara è pronto a spingere sull’acceleratore. L’argentino, ex River, ha già dato il suo ok da settimane. Il progetto giallorosso lo convince, e l’idea di giocare in Europa lo affascina.

Niente Girona: Echeverri vuole le coppe e una vetrina importante per conquistarsi un posto al prossimo Mondiale con l’Argentina.