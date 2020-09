Ecco Milik, Dzeko alla Juve

Il Tempo (F. Biafora) – Milik-Roma, questo matrimonio s’ha da fare. Ieri è stata una giornata molto intensa per il mercato della Roma, che si è avvicinata al polacco, che ha trovato l’accordo per la cessione di Under al Leicester, che ha visto sfumare l’operazione Karsdorp-Genoa, che ha accolto Kumbulla a Fiumicino e che ha cercato di piazzare Fazio per arrivare a Smalling. Ieri Paratici ha definitivamente liquidato il polacco che solo in mattinata scioglierà le ultime riserve sulla Roma. Con l’arrivo del lanciere è scontata la cessione di Dzeko alla Juventus. Non è escluso che già oggi parta in direzione Capitale. Intanto per oggi è attesa l’ufficialità dell’operazione Kumbulla, che firmerà un quinquennale a 1,5 milioni più bonus a stagione.