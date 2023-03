Ecco la prima di Llorente

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Attenzione alla Real Sociedad. José Mourinho in conferenza stampa ha lodato il percorso della squadra spagnola, assolutamente da non sottovalutare visto il suo quarto posto in Liga e il bel calcio che sta esprimendo con Alguacil, alla quarta stagione alla guida del club basco.

L’Olimpico sosterrà come al solito i giallorossi di Mourinho: sono attesi 61mila spettatori. “Il tifo è una delle cose che mi hanno piacevolmente sorpreso. Allo stadio viene tantissima gente, nonostante la presenza della pista d’atletica che ostruisce la vista. È incredibile come ci spingano in ogni partita“. Diego Llorente è rimasto colpito dal tifo giallorosso, stasera potrà viverlo da una prospettiva diversa.

Niente panchina, ma in campo da titolare per la prima volta con la Roma. E pensare che fin qui lo spagnolo ex Leeds aveva giocato una manciata di secondi nella gara di gennaio contro l’Empoli. Si è rimesso in forma e adesso avrà la sua grande occasione per la squalifica di Ibanez. Deve sfruttarla per vedere con più continuità il campo e magari giocare qualche altra volta titolare.