Ecco il primo dono per Mourinho: santoni, guanti e yoga per la Roma

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – E’ arrivato il giorno di Rui Patricio: il primo regalo dei Friedkin a Josè Mourinho dovrebbe sbarcare oggi a Roma – voli permettendo – per svolgere poi le visite mediche di rito. Alla fine Tiago Pinto, per accontentare lo Special One, ha dovuto piegarsi alle richieste del Wolverhampton, nelle cui casse verranno versati 11 milioni più 2 di bonus. Mou lo ha voluto fortemente e – nonostante la difficoltà della Roma ad organizzare il volo internazionale, con lo sbarco di Patricio che può slittare al massimo di 24 ore – l’estremo difensore firmerà con i giallorossi un contratto da 2 milioni di euro fino al 2024. Una volta siglato l’accordo Rui Patricio ripartirà per le vacanze post europeo, per poi aggregarsi definitivamente alla squadra nella seconda fase del ritiro. Lo yoga e l’aiuto di un maestro spirituale che gli ha insegnato la meditazione i segreti del portiere, che spesso si esercita con sua moglie Vera Ribeiro.