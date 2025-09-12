La Repubblica (N. Maurelli) – Gian Piero Gasperini sta lavorando per trasformare le difficoltà di Artem Dovbyk in un punto di forza. L’attaccante ucraino, in un periodo di appannamento sia con la Roma che in nazionale, potrebbe trovare una nuova dimensione tattica come subentrato di lusso, una sorta di vice-Ferguson. Anche contro il Torino, Dovbyk partirà dalla panchina. Nelle prime due uscite stagionali, il suo impatto a gara in corso non è stato positivo, con l’errore a tu per tu con il portiere del Pisa che pesa ancora. È proprio su questo aspetto che Gasperini intende lavorare, curando non solo i movimenti tattici dell’attaccante, ma anche il lato emotivo.

Gasperini ha compreso che Dovbyk è un giocatore che “ha bisogno di affetto e comprensione”, come sottolineava spesso Ranieri. Nonostante le voci di mercato, la voglia di riscatto dell’ucraino non è mai mancata, e il tecnico ne apprezza la disponibilità.

L’idea è quella di replicare un modello già sperimentato con successo a Bergamo, quando gestiva contemporaneamente più centravanti, come la coppia Zapata–Muriel. Quest’ultimo, in particolare, si esaltava partendo dalla panchina, diventando un’arma letale a gara in corso. Sebbene Dovbyk e Muriel abbiano caratteristiche diverse, il concetto di base rimane lo stesso: Gasperini sa come valorizzare i suoi attaccanti, anche con un impiego mirato.