Ecco il nuovo vivaio: 14 acquisti low cost con il colpo Louakima

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non avendo grandi disponibilità economiche e dovendo completare diverse caselle vuote nel settore giovanile, Morgan De Sanctis e Bruno Conti sono riusciti a portare 14 nuovi giocatori, con una spesa totale di 1,2 milioni di euro ed un tetto salariale di 40.000 euro. Mentre per i più giovani si è puntato sul Made in Italy, per i rinforzi della Primavera, causa costi alti delle operazioni nazionali, si è ricercato all’estero. Così sono arrivati a disposizione di mister De Rossi: Megyeri (portiere ungherese dall’Honved Budapest), Vicario (difensore centrale dal Numancia), Feratovic (difensore centrale sloveno dall’Nk Bravo) e Podgoreanu (attaccante israeliano dal Maccabi Haifa). La grande scommessa è un 2003, inserito nell’Under 18: Corentin Louakima, terzino destro. Da un anno la Roma lo corteggiava, ma Leonardo ed il PSG non volevano lasciarlo partire. In prospettiva, la Roma vuole tornare a sfornare i prodotti a chilometro zero, come Pellegrini e Calafiori.