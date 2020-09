Ecco il nuovo Cda, l’Opa scade il 6 ottobre

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un altro debutto: il giorno dopo aver scoperto l’Olimpico, i Friedkin testeranno la loro prima assemblea degli azionisti da proprietari della Roma. Appuntamento alle ore 15. È un incontro virtuale ma ugualmente significativo perché condurrà verso la formazione del nuovo Consiglio d’amministrazione. Come è già stato comunicato in precedenza, Dan e Ryan Friedkin hanno proposto sette nomi oltre ai loro per un totale di nove membri: gli altri sono Guido Fienga e Benedetta Navarra, che vengono confermati, i più stretti collaboratori della famiglia Friedkin, Marc Watts, Analaura Moreria-Dunkel ed Eric Williamson, e le due italiane Mirella Pellegrini e Ines Grandini. Saluta invece Mauro Baldissoni: in serata la Roma ha ufficializzato la risoluzione del contratto. Durante l’assemblea verrà sancito anche il compenso per ciascun componente del Cda (25.000 euro annui) oltre alla scadenza, fissata al 30 giugno del 2023. A seguire è prevista la prima riunione del neonato Consiglio. Ma in questi giorni i Friedkin sono attivi anche su altri fronti. In programma ad esempio c’è un’incontro con i rappresentanti di Sport e Salute per chiedere uno sconto sul canone d’affitto dello stadio Olimpico, attualmente fissato in 3,5 milioni annui. Ieri intanto i Friedkin hanno comunicato i nuovi termini della scadenza per l’Opa per il 13,4% delle azioni flottanti. Il procedimento di approvazione del documento sull’offerta era stato bloccato perché la Consob aveva chiesto alcuni chiarimenti. L’iter si concluderà il 6 ottobre. Quanto alla composizione del management, nell’urgenza di un direttore sportivo, resta plausibile la candidatura di Ralf Rangnick.