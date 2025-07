Corriere dello Sport (R. Maida) – Due rinforzi in 24 ore per la Roma, con Massara che accelera sul mercato su richiesta di Gasperini. Evan Ferguson è atterrato ieri sera a Ciampino e da oggi inizierà ad allenarsi a Trigoria. L’attaccante irlandese arriva dal Brighton in prestito per 3 milioni, con diritto di riscatto a 38 milioni: se esercitato, firmerà un quinquennale.

È il primo irlandese nella storia del club e proverà a rilanciarsi dopo una stagione complicata tra Brighton e West Ham, con un solo gol segnato. Classe 2004, alto 1.88, è già titolare nella nazionale irlandese (5 reti) e può giocare sia da prima che da seconda punta. Con Gasperini, nel 3-4-1-2, potrà affiancare un attaccante più statico come Dovbyk.