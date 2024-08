Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma ha bisogno di più muscoli, e allora non è un caso che il prossimo arrivo dal mercato sia un ragazzo che ha cominciato a praticare sport giocando a rugby. Certo, questo prima di capire che il calcio sarebbe stato la sua vita, portandolo a giocare in Inghilterra, in Germania, in Francia e, infine, in Italia.

In pratica Kevin Danso ha girato l’Europa, a soli 25 anni ha maturato già quell’esperienza che lo ha fatto diventare uno dei difensori più apprezzati del panorama calcistico e che ha spinto la Roma a investire su di lui la bellezza di 25 milioni di euro. Cifra record, mai il club giallorosso aveva speso così tanto per un difensore centrale.

Ma dopo aver ceduto in prestito Kumbulla all’Espanyol, e senza poter avere massime garanzie su Smalling, De Rossi aveva bisogno di rinforzi nel reparto e le attenzioni del diesse Ghisolfi sono ricadute tutte su Danso, giocatore che aveva scoperto e portato al Lens. Ecco i muscoli per la difesa: 85 chili per 190 centimetri d’altezza e una presenza importante al centro della difesa.

La Roma ha stretto negli ultimi giorni per arrivare all’austriaco seguito da diversi club e ieri ha raggiunto un accordo di massima con il club francese per un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni (di questi 3 saranno di bonus). Accordo raggiunto, ultimi dettagli da sbrigare prima della sua partenza per la capitale prevista – salvo sorprese – per quest’oggi.

Kevin ha trovato già da tempo l’accordo con la Roma sulla base di un quinquennale a 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus a salire fino 2 milioni e sta aspettando il via libera per fare le valigie e trasferirsi al Fulvio Bernardini. Dopo l’ultima gara giocata e vinta tre giorni fa contro lo Stade Brestois ha salutato lo stadio con un giro di campo per ringraziarlo per il sostegno nelle ultime tre stagioni, i tifosi gli hanno dedicato uno striscione per salutarlo, consapevoli del suo imminente passaggio alla Roma.