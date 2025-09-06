La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Nella Roma di Gasperini non ci sono solo giovani: Mario Hermoso è il simbolo dell’esperienza. Dopo una stagione opaca e il prestito al Bayer Leverkusen, lo spagnolo è rinato, tornando titolare con Bologna e Pisa e convincendo il tecnico a puntare su di lui.

Con i suoi consigli guida i compagni più giovani e ha un legame speciale con Dybala, altro veterano giallorosso. La società ha deciso di toglierlo dal mercato, nonostante i 3,5 milioni di ingaggio e le offerte arabe. Hermoso sarà gestito tra campionato e coppe insieme a Celik, Ziolkowski e Ghilardi.

Dopo tre giorni di riposo, la squadra riprenderà martedì per preparare la sfida col Torino, già sold out con 60 mila spettatori.