Oggi si è tenuta la riunione dell’ECA, per discutere alcuni punti per il futuro del calcio e dell’associazione, con la presenza di Dan Friedkin in rappresentanza della Roma. Questo il comunicato in merito alle decisioni prese:

“Il Consiglio dell’ECA, presieduto da Nasser Al-Khelaïfi, ha concluso la sua riunione odierna a Dublino, Irlanda, con una serie di decisioni chiave prese in merito alla sua futura struttura associativa e alla sua crescita.

Modifiche al modello associativo dell’ECA 2024/25

Il Consiglio ha approvato una revisione dei regolamenti organizzativi che vedrà la struttura associativa esistente modificata con la categoria Partner/Network che verrà unita alla categoria Associated Member nelle rispettive Subdivisioni. Ciò significa che gli ex club Network/Partner avranno la possibilità di eleggere membri nel Consiglio tramite le Subdivisioni e avranno gli stessi diritti di quelli detenuti dai Associated Member. Non ci saranno cambiamenti per i Soci Ordinari. Commentando l’enorme crescita dei soci ECA, il Presidente ECA Nasser Al-Khelaïfi ha affermato: ” È un risultato incredibile aver raggiunto oltre 700 club della famiglia ECA con una crescita dei soci del 160% dall’inizio della stagione 2023/24. Con le modifiche alla nostra struttura associativa approvate oggi dal Consiglio, che passeranno all’Assemblea Generale per la ratifica finale, continueremo a rendere ECA più democratica, più aperta e più inclusiva per tutti i club in Europa “.

Ridotti limiti ai prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti: “consenso attraverso il compromesso”

Il Consiglio ha poi riconosciuto il recente annuncio sui limiti di prezzo ridotti dei biglietti per i tifosi ospiti nelle competizioni maschili UEFA per club per la stagione 2024/25 e la stagione 2025/26, e l’importanza dei tifosi per il tessuto stesso del gioco di club in tutta Europa. ” Questo è un ottimo esempio della nuova ECA, dove abbiamo oltre 700 membri di diverse forme e dimensioni in 55 paesi, ma cerchiamo sempre di trovare un consenso attraverso il compromesso “, ha affermato Nasser Al-Khelaïfi . ” Molti club avevano opinioni forti, valide e diverse su questo argomento, ma come istituzione l’ECA ha trovato una posizione collettiva a nome di tutti gli oltre 700 club, che mette i tifosi al primo posto e aiuterà a far progredire il calcio “, ha concluso.

Nomine nel Consiglio di amministrazione dell’UCC SA

Il Consiglio ha approvato la nomina di Jean-Claude Blanc, Manchester United Board Director, al Consiglio di amministrazione di UCC SA e al Consiglio di amministrazione di ECA per il resto del ciclo 2023/27 in sostituzione di Vinai Venkatesham.

Consiglio di fondazione ECA

Il Consiglio ha confermato le prime tre nomine al Consiglio della Fondazione ECA, attualmente in fase di costituzione, che includono Nasser Al-Khelaïfi, Dariusz Mioduski e Joe Cerrell della Fondazione Bill & Melinda Gates. Ulteriori nomine saranno effettuate a tempo debito in vista di un lancio ufficiale nel 2025.

Approvata la strategia per il calcio giovanile dell’ECA

Il Consiglio ha approvato la strategia ECA Youth Football, con la missione di diventare un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nel calcio giovanile, per migliorare continuamente il panorama del calcio giovanile e proteggere meglio i club.

ECA Strategic Review

Il Consiglio ha approvato la revisione strategica dell’ECA, intrapresa in consultazione con i club e i membri del Consiglio, per sviluppare la direzione strategica complessiva dell’ECA e per servire al meglio le esigenze dell’organizzazione e la crescita della sua base associativa.

8-10 ottobre – Assemblea generale ad Atene

Il Consiglio ha concluso ricordando che la più grande Assemblea generale dell’ECA di sempre si terrà ad Atene, in Grecia, dall’8 al 10 ottobre”.